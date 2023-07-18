LFC 2020
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📹«Вау, Макка!» Юрген Клопп впечатлился тем, что сделал Мак Аллистер на тренировке «Ливерпуля»

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Футбол Футбол

Удар точно поставлен.

Похоже, что главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу многого не надо, чтобы быть удивленным. Официальный аккаунт клуба выложил видео, на котором немец восторгается ударом новичка Алексиса Мак Аллистера.

В ролике видно, как Мак Аллистер забивает гол с острого угла, а Клопп восторженно кричит «Вау, Макка!»

Затем Алексис возвращается на свою позицию и быстро отбирает мяч у Костаса Цимикаса, что вновь приводит в восторг Клоппа: «Мне это нравится, Мак Аллистер!»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон в интервью клубному сайту сказал, что новички клуба Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи быстро освоились в новой команде.

«Они очень хорошо устроились. Очевидно, что фаны хотят видеть их на поле, в матчах АПЛ и так далее. За первые пару дней они очень хорошо адаптировались. У нас очень открытый состав, хороший коллектив для новичков. Мы принимаем с распростертыми объятиями всех и стараемся помочь им. Думаю, нам это удалось. У меня нет сомнений, что они добьются успеха в «Ливерпуле».

2 комментария

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Денис Фёдоров
Молодец, быстро адаптировался! Ждём нового сезона!
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dem
Клоп классный мужик!
Надеюсь Ливерпуль воспрянет в предстоящем сезоне и снова поборится за чемпионство.
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