Удар точно поставлен.

Похоже, что главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу многого не надо, чтобы быть удивленным. Официальный аккаунт клуба выложил видео, на котором немец восторгается ударом новичка Алексиса Мак Аллистера.

В ролике видно, как Мак Аллистер забивает гол с острого угла, а Клопп восторженно кричит «Вау, Макка!»

Затем Алексис возвращается на свою позицию и быстро отбирает мяч у Костаса Цимикаса, что вновь приводит в восторг Клоппа: «Мне это нравится, Мак Аллистер!»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон в интервью клубному сайту сказал, что новички клуба Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи быстро освоились в новой команде.

«Они очень хорошо устроились. Очевидно, что фаны хотят видеть их на поле, в матчах АПЛ и так далее. За первые пару дней они очень хорошо адаптировались. У нас очень открытый состав, хороший коллектив для новичков. Мы принимаем с распростертыми объятиями всех и стараемся помочь им. Думаю, нам это удалось. У меня нет сомнений, что они добьются успеха в «Ливерпуле».