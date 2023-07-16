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Фабиньо неожиданно решил перебраться в Саудовскую Аравию. Стало известно, что думает об этом Юрген Клопп

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Его ничто не смутит.

Новости о желании Фабиньо переехать в Саудовскую Аравию застигли Юргена Клоппа врасплох, сообщает надежный журналист Крис Баскомб из The Telegraph.

Продажа бразильского полузащитника не входила в планы тренера после того, как клуб позволил Джеймсу Милнеру, Наби Кейте и Алексу Окслейд-Чемберлену уйти бесплатно свободными агентами.

Однако, несмотря на внезапность решения Фабиньо, позиция Клоппа осталась неизменной: те игроки, которые недостаточно преданы «Ливерпулю», могут уйти.

Таким образом, похоже, Клопп не будет мешать трансферу Фабиньо, который согласовал условия с «Аль-Иттихадом», или Джордана Хендерсона, у которого есть договоренность с «Аль-Иттифаком». Клуб, однако, хочет получить справедливую плату за них обоих.

3 комментария

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alim_liver_kz
похоже подписка Тюрама и ещё одного полузащитника неизбежна. Но я бы предпочел вместо Фабиньо продать Тиаго.
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Ненавидящий2.0
Сидела в кине, куда пошла в синем пальте, по дороге звонила Кейте
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dnssda
Время бабла, такова реальность.
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