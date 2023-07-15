По сообщениям Пола Джойса и других источников, «Ливерпуль» получил предложение по Фабиньо на сумму 40 млн фунтов стерлингов от «Аль-Иттихада».

Бразилец не был включен в состав команды, отправившейся на предсезонный сбор в Германию.

«Ливерпуль» еще не принял предложение, но решил оставить Фабиньо на тренировочной базе в Мерсисайде, чтобы определиться с его будущим.

В то же время Джордан Хендерсон отправляется в Германию, так как «Аль-Иттифак» еще не сделал предложение «Ливерпулю» в размере 20 млн фунтов стерлингов.