LFC 2020
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«Ливерпуль» отправился в Германию, но оставил Фабиньо на тренировочной базе. Клуб получил предложение в 40 млн фунтов стерлингов

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Футбол Футбол

По сообщениям Пола Джойса и других источников, «Ливерпуль» получил предложение по Фабиньо на сумму 40 млн фунтов стерлингов от «Аль-Иттихада».

Бразилец не был включен в состав команды, отправившейся на предсезонный сбор в Германию.

«Ливерпуль» еще не принял предложение, но решил оставить Фабиньо на тренировочной базе в Мерсисайде, чтобы определиться с его будущим.

В то же время Джордан Хендерсон отправляется в Германию, так как «Аль-Иттифак» еще не сделал предложение «Ливерпулю» в размере 20 млн фунтов стерлингов.

Saudi Arabian side ready to offer Liverpool big money for Fabinho

2 комментария

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Исматилла Султонов
Кто место Фабиньо будет играть. Молодняк........ .
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Матвей Бондарев
Видимо на долгосрочную перспективу он видит Байчетича. Ибо в покупке Лавии я сомневаюсь. Но Кайседо было бы вполне нормально взять у чаек, вроде как нормальные отношения между клубами.
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