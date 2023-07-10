Горы, 50-километровые поездки на велосипеде и интенсивные тренировки. Как Трент провел свой отпуск в инновационном центре в США 🚲🏃♂️
Боевой настрой.
Трент провел две недели в Америке, чтобы обрести «лучшую форму в своей карьере».
Закончив сезон с «Ливерпулем», Александер-Арнольд отправился на квалификационные матчи Евро-24 вместе со сборной Англии. После изнурительного сезона футболист отдохнул всего неделю и, как сообщает журналист The Times Пол Джойс, полетел в США, штат Орегон.
Трент начал подготовку к новому сезону в инновационном центре Under Armour в Портленде, где он приступил к интенсивным тренировкам, направленным на развитие выносливости. В программу входили долгие пешие прогулки и 50-километровые поездки на велосипеде.
Вот как англичанин провел последние две недели:
Игрок завершил предыдущий сезон на высоком уровне, выступая в гибридной роли правого защитника и полузащитника: он забил 1 гол и отдал 7 результативных передач в последних 10 играх.
Ждем еще лучших результатов от Трента. Особенно после подготовки в таком лагере!
4 комментария