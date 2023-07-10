LFC 2020
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Горы, 50-километровые поездки на велосипеде и интенсивные тренировки. Как Трент провел свой отпуск в инновационном центре в США 🚲🏃‍♂️

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Боевой настрой.

Трент провел две недели в Америке, чтобы обрести «лучшую форму в своей карьере».

Закончив сезон с «Ливерпулем», Александер-Арнольд отправился на квалификационные матчи Евро-24 вместе со сборной Англии. После изнурительного сезона футболист отдохнул всего неделю и, как сообщает журналист The Times Пол Джойс, полетел в США, штат Орегон.

Трент начал подготовку к новому сезону в инновационном центре Under Armour в Портленде, где он приступил к интенсивным тренировкам, направленным на развитие выносливости. В программу входили долгие пешие прогулки и 50-километровые поездки на велосипеде.

Вот как англичанин провел последние две недели:

Игрок завершил предыдущий сезон на высоком уровне, выступая в гибридной роли правого защитника и полузащитника: он забил 1 гол и отдал 7 результативных передач в последних 10 играх.

Ждем еще лучших результатов от Трента. Особенно после подготовки в таком лагере!

4 комментария

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Джа-Джа Бинкс
Ну в Орегоне самое то совместить приятное с полезным. И отдохнул, и поработал.
+2
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+2
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Манковский
Is he still pinging it lad?
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drfrimen
Молодец, парень растет над собой и не только в игровом плане. Нравится его настрой на сезон
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