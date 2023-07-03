LFC 2020
Блог

Легенда «Ливерпуля» возглавил клуб из Саудовской Аравии. Знакомимся с «Аль-Иттифаком»

Клубы Клубы
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Ливерпуль Ливерпуль
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Марсель Тиссеран Марсель Тиссеран
Робин Квайсон Робин Квайсон
Наим Слити Наим Слити
Витиньо Коэльо Витиньо Коэльо
Берат Оздемир Берат Оздемир
Амин Юнес Амин Юнес
Футбол Футбол

Перезапуск тренерской карьеры Джеррарда.

Сегодня официально стало известно о том, что легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард займет тренерский пост в саудовской команде «Аль-Иттифак». Контракт подписан на два года.

Стиви Джи завершил карьеру в 2017 году в «Лос-Анджелес Гэлакси», а затем вернулся на Мерсисайд, чтобы войти в систему родного клуба. Он возглавил команду «Ливерпуль U18», а затем его позвали в «Рейнджерс». При Джеррарде команда два сезона подряд становилась второй, что для нее было хорошим результатом, а затем впервые за десять лет вырвали чемпионство у «Селтика». Причем сделано это было красиво: за шесть туров с преимуществом в двадцать очков.

Англичанина позвали в «Астон Виллу», в которой ничего не получилось. На второй сезон команда свалилась в зону вылета, а спасать ее вызвали Унаи Эмери. С таким багажом англичанин отправляется в Саудовскую Аравию.

Последний сезон «Аль-Иттифак» проводил в элитном саудовском дивизионе и занял среднее для себя место − седьмое. Клуб − очевидный середняк чемпионата, который всего дважды за историю становился чемпионом и последний раз это было в сезоне-1986/1987.

В отличие от «Аль-Насра», «Аль-Хилаля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли», «Аль-Иттифак» не считается государственным клубом. Именно поэтому он не фигурирует в громких сделках, которые активно проводятся саудовскими клубами этим летом.

Однако нельзя сказать, что в новом клубе легенды «Ливерпуля» совсем нет неизвестных имен. Самый дорогой игрок «Аль-Иттифака» − тунисец Наим Слити («Дижон», «Лилль», «Ред Стар»). Далее идут швед Робин Квайсон (130 матчей за «Майнц», 70 − за «Палермо», игрок сборной), турок Берат Оздемир («Трабзонспор» и «Генчлерберлиги»), старый знакомый по игре за ЦСКА − бразилец Витинья, француз Марсель Тиссеран («Вольфсбург») и немец Амин Юнес («Аякс», «Айнтрахт», «Боруссия М» и «Наполи»).

Неизвестно, какие задачи будут поставлены перед Джеррардом, но похоже, что на первую четверку он вряд ли будет претендовать.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий