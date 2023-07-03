Перезапуск тренерской карьеры Джеррарда.

Сегодня официально стало известно о том, что легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард займет тренерский пост в саудовской команде «Аль-Иттифак». Контракт подписан на два года.

Стиви Джи завершил карьеру в 2017 году в «Лос-Анджелес Гэлакси», а затем вернулся на Мерсисайд, чтобы войти в систему родного клуба. Он возглавил команду «Ливерпуль U18», а затем его позвали в «Рейнджерс». При Джеррарде команда два сезона подряд становилась второй, что для нее было хорошим результатом, а затем впервые за десять лет вырвали чемпионство у «Селтика». Причем сделано это было красиво: за шесть туров с преимуществом в двадцать очков.

Англичанина позвали в «Астон Виллу», в которой ничего не получилось. На второй сезон команда свалилась в зону вылета, а спасать ее вызвали Унаи Эмери. С таким багажом англичанин отправляется в Саудовскую Аравию.

Последний сезон «Аль-Иттифак» проводил в элитном саудовском дивизионе и занял среднее для себя место − седьмое. Клуб − очевидный середняк чемпионата, который всего дважды за историю становился чемпионом и последний раз это было в сезоне-1986/1987.

В отличие от «Аль-Насра», «Аль-Хилаля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли», «Аль-Иттифак» не считается государственным клубом. Именно поэтому он не фигурирует в громких сделках, которые активно проводятся саудовскими клубами этим летом.

Однако нельзя сказать, что в новом клубе легенды «Ливерпуля» совсем нет неизвестных имен. Самый дорогой игрок «Аль-Иттифака» − тунисец Наим Слити («Дижон», «Лилль», «Ред Стар»). Далее идут швед Робин Квайсон (130 матчей за «Майнц», 70 − за «Палермо», игрок сборной), турок Берат Оздемир («Трабзонспор» и «Генчлерберлиги»), старый знакомый по игре за ЦСКА − бразилец Витинья, француз Марсель Тиссеран («Вольфсбург») и немец Амин Юнес («Аякс», «Айнтрахт», «Боруссия М» и «Наполи»).

Неизвестно, какие задачи будут поставлены перед Джеррардом, но похоже, что на первую четверку он вряд ли будет претендовать.