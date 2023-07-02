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После трансфера Собослаи «Ливерпулю» больше не нужно усиление средней линии. Объясняем почему

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Создана глубина состава.

Сегодня «Ливерпуль» может объявить о подписании Доминика Собослаи. Венгр станет вторым трансфером «красных» после покупки Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Ходят слухи, что команда Клоппа хочет подписать еще одного полузащитника, а среди кандидатов называются Ману Коне, Кефрен Тюрам и Райан Гравенберх. Однако если посмотреть на уже готовы состав клуба, то кажется, что нет необходимости тратится на еще одного игрока.

Вместе с Собослаи у «Ливерпуля» будет восемь хавбеков на три стартовых места. Это Мак Аллистер, сам венгр, Алькантара, Хендерсон, Байчетич, Эллиотт, Джонс и Фабиньо. Не стоит забывать, что также в состав вернется Тайлер Мортон, который сейчас восстанавливается от травмы.

Для команды, которая не играет в Лиге чемпионов, такая глубина более чем достаточно, особенно если держать в голову тот факт, что Трент может сыграть в центре поля.

Так выглядит глубина состава «Ливерпуля» в полузащите:

Кроме того, в случае подписания нового игрока, он, скорее всего, будет конкурировать с Фабиньо и Байчетичем в опорной зоне, что, вероятно, сдержит прогресс молодого игрока.

Если клуб действительно имеет средства на усиление, то больше смысла есть вложить их в покупку нового центрального защитника. Конате и Ван Дейк хороши, но нидерландец не становится моложе, а запасные варианты в лице Гомеса и Матипа недостаточно хороши.

В «Ливерпуль» отправляют молодого игрока «Вольфсбурга» Микки ван де Вен, который мог бы стать отличной перспективой на будущее. Однако логичнее было бы брать игрока, который сразу вольется в стартовый состав.

6 комментариев

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Gor Saribekyan
По ощущениям всё равно не тот уровень, чтобы конкурировать за чемпионство - хотя денег у красных не бесконечно, понимаю...
Возможно, при принятии гегемонии Сити у Ливерпуля стоит задача играть в долгую. Поэтому усиление восходящими звёздами может помочь. Точно, это же клуб, который так часто брал таких игроков и через годы делал их настоящими суперзвёздами (Ван Дейк, Коутиньо, Мане, Фирмино и многие другие).
+4
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Отвёртка
Шестерка нужна, как вариант Лавиа
+4
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Отвёртка
Альтернатива Ван де Вену - Белла кочап, к 21 году 100+ матчей на проф. уровне отыграл.
+1
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+1
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Vadiay
Что-то вот Джонс, Элиотт, Мортон, Байчетич, Хендерсон и Тьяго доверия не вызывают. Первые трое - ещё, другие - уже
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Kossuth
Ушло 3, пришло 2, не нужно?????
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