Создана глубина состава.

Сегодня «Ливерпуль» может объявить о подписании Доминика Собослаи. Венгр станет вторым трансфером «красных» после покупки Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Ходят слухи, что команда Клоппа хочет подписать еще одного полузащитника, а среди кандидатов называются Ману Коне, Кефрен Тюрам и Райан Гравенберх. Однако если посмотреть на уже готовы состав клуба, то кажется, что нет необходимости тратится на еще одного игрока.

Вместе с Собослаи у «Ливерпуля» будет восемь хавбеков на три стартовых места. Это Мак Аллистер, сам венгр, Алькантара, Хендерсон, Байчетич, Эллиотт, Джонс и Фабиньо. Не стоит забывать, что также в состав вернется Тайлер Мортон, который сейчас восстанавливается от травмы.

Для команды, которая не играет в Лиге чемпионов, такая глубина более чем достаточно, особенно если держать в голову тот факт, что Трент может сыграть в центре поля.

Так выглядит глубина состава «Ливерпуля» в полузащите:

Кроме того, в случае подписания нового игрока, он, скорее всего, будет конкурировать с Фабиньо и Байчетичем в опорной зоне, что, вероятно, сдержит прогресс молодого игрока.

Если клуб действительно имеет средства на усиление, то больше смысла есть вложить их в покупку нового центрального защитника. Конате и Ван Дейк хороши, но нидерландец не становится моложе, а запасные варианты в лице Гомеса и Матипа недостаточно хороши.

В «Ливерпуль» отправляют молодого игрока «Вольфсбурга» Микки ван де Вен, который мог бы стать отличной перспективой на будущее. Однако логичнее было бы брать игрока, который сразу вольется в стартовый состав.