LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» близок к подписанию Кефрена Тюрама. В борьбе за игрока у «красных» есть преимущество перед конкурентом

Кефрен Тюрам Кефрен Тюрам
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

По данным Football Insider, «Ливерпуль» прилагает серьезные усилия, чтобы достичь полного соглашения по Кефрену Тюраму. Трансфер полузащитник является важной частью плана Клоппа по летней перестройке команды.

Сообщается, что сам Тюрам заинтересован в переезде на «Энфилд». Юноша может стать вторым подписанием «красных» в это трансферное окно, пишет Football Insider.

Тюрамом также интересуется «Ньюкасл», Эдди Хау хочет видеть в своей команде нового полузащитника высокого уровня. Но, как сообщается, у «Ливерпуля» есть преимущество в борьбе за игрока.

В прошедшем сезоне Кефрен провел за «Ниццу» 48 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь ассистов.

Ждем полузащитника в «Ливерпуле»?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий