«Ливерпуль» близок к подписанию Кефрена Тюрама. В борьбе за игрока у «красных» есть преимущество перед конкурентом
По данным Football Insider, «Ливерпуль» прилагает серьезные усилия, чтобы достичь полного соглашения по Кефрену Тюраму. Трансфер полузащитник является важной частью плана Клоппа по летней перестройке команды.
Сообщается, что сам Тюрам заинтересован в переезде на «Энфилд». Юноша может стать вторым подписанием «красных» в это трансферное окно, пишет Football Insider.
Тюрамом также интересуется «Ньюкасл», Эдди Хау хочет видеть в своей команде нового полузащитника высокого уровня. Но, как сообщается, у «Ливерпуля» есть преимущество в борьбе за игрока.
В прошедшем сезоне Кефрен провел за «Ниццу» 48 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь ассистов.
Ждем полузащитника в «Ливерпуле»?
1 комментарий