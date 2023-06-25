По данным Football Insider, «Ливерпуль» прилагает серьезные усилия, чтобы достичь полного соглашения по Кефрену Тюраму. Трансфер полузащитник является важной частью плана Клоппа по летней перестройке команды.

Сообщается, что сам Тюрам заинтересован в переезде на «Энфилд». Юноша может стать вторым подписанием «красных» в это трансферное окно, пишет Football Insider.

Тюрамом также интересуется «Ньюкасл», Эдди Хау хочет видеть в своей команде нового полузащитника высокого уровня. Но, как сообщается, у «Ливерпуля» есть преимущество в борьбе за игрока.

В прошедшем сезоне Кефрен провел за «Ниццу» 48 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь ассистов.

Ждем полузащитника в «Ливерпуле»?