Цимикас с радугой, Эллиотт с Кевином Харрисом – игроки «Ливерпуля» красиво отдыхают в межсезонье
За последние несколько недель игроки «Ливерпуля» побывали по всему миру, отдыхая во время летнего перерыва.
Вот некоторые из лучших снимков с их отдыха:
Отпуск Тьяго стал еще счастливее, когда его партнерша объявила, что они ждут еще одного ребенка.
Трент Александр-Арнольд продемонстрировал новую прическу во время посещения Парижской недели моды.
Алиссон проводит время с семьей на яхте.
Салах большой любитель отдыха на яхте.
Но вскоре Мо вернулся в спортзал.
Эллиотт был замечен на вечеринке с британским диджеем Келвином Харрисом.
Его поездка на Ибицу включала несколько довольно оживленных ночей.
Цимикас отправился на Мальдивы, где отдыхал в фиолетовой шляпе.
И сфотографировался на фоне радуги.
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