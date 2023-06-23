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Цимикас с радугой, Эллиотт с Кевином Харрисом – игроки «Ливерпуля» красиво отдыхают в межсезонье

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За последние несколько недель игроки «Ливерпуля» побывали по всему миру, отдыхая во время летнего перерыва.

Вот некоторые из лучших снимков с их отдыха:

Отпуск Тьяго стал еще счастливее, когда его партнерша объявила, что они ждут еще одного ребенка.

Трент Александр-Арнольд продемонстрировал новую прическу во время посещения Парижской недели моды.

Алиссон проводит время с семьей на яхте.

Салах большой любитель отдыха на яхте.

Но вскоре Мо вернулся в спортзал.

Эллиотт был замечен на вечеринке с британским диджеем Келвином Харрисом.

Его поездка на Ибицу включала несколько довольно оживленных ночей.

Цимикас отправился на Мальдивы, где отдыхал в фиолетовой шляпе.

И сфотографировался на фоне радуги.

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