Они наверняка переговорили на сборах Франции...

Ибраима Конате надеется, что «Ливерпуль» сможет подписать Кефрена Тюрама этим летом.

Мерсисайдцы уже начали свою работу на трансферном рынке, на прошлой неделе выкупив Алексиса Мак Аллистера за 35 миллионов фунтов стерлингов из «Брайтона». Клуб не планирует на этом останавливаться, так как команде требуется не один новый полузащитник, поэтому «Ливерпуль» ведет переговоры с Кефреном, сыном победителя чемпионата Лилиана Тюрама и младшим братом Маркуса Тюрама.

И как минимум один игрок «красных» с нетерпением ждет приезда французского полузащитника на «Энфилд» — Конате уже не в первый раз заявил, что будет счастлив, если эта сделка состоится.

В серии коротких «да/нет» вопросов в интервью Telefoot Конате спросили, будет ли Тюрам играть за «Ливерпуль» в следующем сезоне, на что защитник моментально ответил: «Да, я очень на это надеюсь».

Разговаривая с RMC Sport ранее на этой неделе, Конате назвал прогресс Тюрама «невероятным» и сказал, что был удивлен техническими способностями полузащитника.

«Я был бы очень рад, если бы он [Тюрам] перешел в «Ливерпуль», взял бы его под свое крыло и сделал бы все, чтобы он прогрессировал и стал тем игроком, которым он хочет стать. Кефрен мне как младший брат, он тот, кого я знаю с детства. Я был с его старшим братом [Маркусом] в тренировочном центре, но я видел, как он рос. Я наблюдал за тем, как он выступает и прогрессирует до… невероятного уровня. Даже когда он впервые приехал в сборную Франции , я увидел его на тренировке и был очень удивлен его габаритами и техникой».

Неплохая мотивация для Кефрена, чтобы согласиться на переезд на «Энфилд».