🎥 «Ливерпуль» подписал Мак Аллистера, а нейросеть уже придумала для фанатов заряд об Алексисе
Трансферные слухи наконец переросли в закрытую сделку: Мак Аллистер присоединился к «Ливерпулю» за 35 млн фунтов стерлингов. По данным Фабрицио Романо, полузащитник подписал контракт до июня 2028 года.
Многие называют «Энфилд» самым поющим стадионом Европы. Неудивительно, что фанаты, узнав о трансфере Алексиса, принялись сочинять заряды о новичке. На помощь поклонникам «красных» пришла нейросеть.
Пользователь Твиттера под ником millimediaa попросил ChatGPT придумать для болельщиков «Ливерпуля» песню о Мак Аллистере на мотив танцевальной музыки 90-х. Получилось драйвово!
За основу песни ChatGPT взял трек Sash! под названием Ecuador. Текст тоже вышел классным:
«Юрген сказал: «Я видел, как ты побеждал с Аргентиной. Мне тоже нужен полузащитник». Он сделал предложение, и теперь у нас есть Алексис. Алексис великолепен. Мак Аллистер – это волшебство. Он «красный», и это фантастика».
Фанатам «Ливерпуля» результат понравился. Болельщики делятся своими эмоциями:
💭 «Я вам говорю, эта кричалка приживется. Качает!»
💭 «Черт, я и не думал, что это будет так хорошо».
💭 «Слушайте а звучит круто, даже учитывая то, что это придумал Терминатор».
💭 «Господи Боже, это уже заело в моей голове!»
💭 «Я, конечно, знал, что искусственный интеллект нас поработит, но не думал, что это будет так прекрасно! Я уже выучил эту песню».
А как вам творчество нейросети? Может, переплюнете искусственный интеллект и сочините заряд получше?
Лала ла ла ла лала....
Клоппи, ты это видел, тебе был нужен хавчик, который брал мундиальчик, в рассвете сил ведь мальчик и может все что надо, тебе для центра поля, и вот сказал ты надо, Алексиса хочу)))) теперь Алексис красный, он супер первоклассный и будет зажигать - ЛЧ и АПЛ теперь мы будем брать! Лала ла ла ла лала🤟