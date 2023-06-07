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🎥 «Ливерпуль» подписал Мак Аллистера, а нейросеть уже придумала для фанатов заряд об Алексисе

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Трансферные слухи наконец переросли в закрытую сделку: Мак Аллистер присоединился к «Ливерпулю» за 35 млн фунтов стерлингов. По данным Фабрицио Романо, полузащитник подписал контракт до июня 2028 года.

Многие называют «Энфилд» самым поющим стадионом Европы. Неудивительно, что фанаты, узнав о трансфере Алексиса, принялись сочинять заряды о новичке. На помощь поклонникам «красных» пришла нейросеть.

Пользователь Твиттера под ником millimediaa попросил ChatGPT придумать для болельщиков «Ливерпуля» песню о Мак Аллистере на мотив танцевальной музыки 90-х. Получилось драйвово!

За основу песни ChatGPT взял трек Sash! под названием Ecuador. Текст тоже вышел классным:

«Юрген сказал: «Я видел, как ты побеждал с Аргентиной. Мне тоже нужен полузащитник». Он сделал предложение, и теперь у нас есть Алексис. Алексис великолепен. Мак Аллистер – это волшебство. Он «красный», и это фантастика».

Фанатам «Ливерпуля» результат понравился. Болельщики делятся своими эмоциями:

💭 «Я вам говорю, эта кричалка приживется. Качает!»

💭 «Черт, я и не думал, что это будет так хорошо».

💭 «Слушайте а звучит круто, даже учитывая то, что это придумал Терминатор».

💭 «Господи Боже, это уже заело в моей голове!»

💭 «Я, конечно, знал, что искусственный интеллект нас поработит, но не думал, что это будет так прекрасно! Я уже выучил эту песню».

А как вам творчество нейросети? Может, переплюнете искусственный интеллект и сочините заряд получше?

1 комментарий

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Kossuth
Чётко, прям очень очень чётко))
Лала ла ла ла лала....
Клоппи, ты это видел, тебе был нужен хавчик, который брал мундиальчик, в рассвете сил ведь мальчик и может все что надо, тебе для центра поля, и вот сказал ты надо, Алексиса хочу)))) теперь Алексис красный, он супер первоклассный и будет зажигать - ЛЧ и АПЛ теперь мы будем брать! Лала ла ла ла лала🤟
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