LFC 2020
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«Работа ведется в Бундеслиге». Стало известно, сколько новых игроков в полузащите может быть в «Ливерпуле»

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Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Футбол Футбол

Инсайды из Германии.

«Ситуация предельно ясна. «Ливерпулю» и Клоппу нужны три новых полузащитника, и они ищут их в Бундеслиге, − в интервью The Empire Of The Kop сказал журналист Bild Тоби Альтшеффль. − У вас есть Йорг Шмадтке и ребята, которые хорошо знают Бундеслигу, поэтому очевидно, что Коне − один из этих игроков».

«Ливерпуль» связывают с целым рядом хавбеков, а сделка по Алексису Мак Аллистеру из «Брайтона» почти закрыта.

Куадио Коне, которого Альтшеффль назвал «физически очень сильным игроком», играет за «Менхенгладбах». Вместе с ним, Мак Аллистером и еще одним неназванным футболистом, у «красных» будет совершенно новая полузащита.

5 комментариев

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Деликатный
Ну дай Бог наконец...
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vladimir.kostrichko
В защиту ту бы еще парочку)))
Нападение думаю укомплектовано).
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lizarazu
Мак Аллистер в Ливерпуле это супер интересно!
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untilofend
какой коне нафиг? кто знает он вообще что то может?
блин почему только бундеслига когда есть серия а в которой можно найти хороших игроков за копейки
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Toni Montana
Ответ untilofend
какой коне нафиг? кто знает он вообще что то может? блин почему только бундеслига когда есть серия а в которой можно найти хороших игроков за копейки
Потому что Бундеслига очень похожа по интенсивности прессинга на АПЛ
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