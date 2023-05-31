«Работа ведется в Бундеслиге». Стало известно, сколько новых игроков в полузащите может быть в «Ливерпуле»
Инсайды из Германии.
«Ситуация предельно ясна. «Ливерпулю» и Клоппу нужны три новых полузащитника, и они ищут их в Бундеслиге, − в интервью The Empire Of The Kop сказал журналист Bild Тоби Альтшеффль. − У вас есть Йорг Шмадтке и ребята, которые хорошо знают Бундеслигу, поэтому очевидно, что Коне − один из этих игроков».
«Ливерпуль» связывают с целым рядом хавбеков, а сделка по Алексису Мак Аллистеру из «Брайтона» почти закрыта.
Куадио Коне, которого Альтшеффль назвал «физически очень сильным игроком», играет за «Менхенгладбах». Вместе с ним, Мак Аллистером и еще одним неназванным футболистом, у «красных» будет совершенно новая полузащита.
Нападение думаю укомплектовано).
блин почему только бундеслига когда есть серия а в которой можно найти хороших игроков за копейки