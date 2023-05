Инсайды из Германии.

«Ситуация предельно ясна. «Ливерпулю» и Клоппу нужны три новых полузащитника, и они ищут их в Бундеслиге, − в интервью The Empire Of The Kop сказал журналист Bild Тоби Альтшеффль. − У вас есть Йорг Шмадтке и ребята, которые хорошо знают Бундеслигу, поэтому очевидно, что Коне − один из этих игроков».

«Ливерпуль» связывают с целым рядом хавбеков, а сделка по Алексису Мак Аллистеру из «Брайтона» почти закрыта.

Куадио Коне, которого Альтшеффль назвал «физически очень сильным игроком», играет за «Менхенгладбах». Вместе с ним, Мак Аллистером и еще одним неназванным футболистом, у «красных» будет совершенно новая полузащита.