Сразу несколько источников сообщили, что Карвалью может покинуть «Ливерпуль» уже этим летом. Некоторые издания пишут, что Фабиу отправится в аренду, кто-то утверждает, что игрок навсегда покинет «Энфилд».

В тот же день, когда в прессе появилась информация о возможном уходе португальца, Карвалью в соцсетях опубликовал кадры со свежей фотосессии.

Одноклубники и фанаты похвалили Фабиу за стильные фотографии, а полузащитник ответил на один, казалось бы, безобидный комментарий: «Следующая топ-модель».

Карвалью ответил: «Только этим я сейчас и занимаюсь».

Фабиу, очевидно, иронизирует над своим положением в «Ливерпуле». В Премьер-лиге он не выходил в стартовом составе команды с октября. Последний раз Карвалью выступал за «красных» 15 мая в матче против «Лестера». В той встрече португалец отыграл 7 минут.

Похоже, Фабиу и «Ливерпулю» действительно лучше расстаться.