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Изменение в иерархии «Ливерпуля»: ждем появления нового лидера после ухода Милнера

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«Ливерпулю» нужно будет назначить нового вице-капитана, поскольку Джеймс Милнер покидает клуб этим летом. Матч с «Астон Виллой», который стал 331-м для Милнера за «Ливерпуль», он закончил с капитанской повязкой и даже способствовал голу Роберто Фирмино, сравнявшему счет на последней минуте встречи.

После ухода Милнера в «Ливерпуле» произойдут изменения: Джордан Хендерсон останется основным капитаном, а новым вице-капитаном, скорее всего, будет назначен Вирджил ван Дейк, в настоящее время третий капитан и один из лидеров команды.

Ранее Джини Вейналдум был в числе лидеров. Однако после того, как он уехал в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента, Клопп расширил руководящую группу команды.

«У нас было трое лидеров, а затем игроки проголосовали еще за троих», — сообщил Клопп в сентябре 2021 года. «Так к Хендо, Милнеру и Вирджилу присоединились Трент, Роббо и Алиссон».

Неизвестно, будет ли заменен Милнер в группе лидеров или «Ливерпуль» сохранит все, как есть. Из трех игроков, попавших в число лидеров «красных», Энди Робертсон может стать новым третьим капитаном «Ливерпуля».

 

5 комментариев

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ABPOP
Аллисон!!!! Этот бородатый дядька прекрасно видит кто где косячит и кому дать леща! -)
+7
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alim_liver_kz
Дальше по иерархии будет, Хендо, ВВД, Алиссон, Трент и Роббо. К ним присоединится возможно кто то да и все. Кого добавить? Возможно Салах, да и некому больше
+2
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Адам Магомедов
Капитан из Трента сомнительный.
+1
-1
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Toni Montana
Я бы вообще Роббо сделал бы кэпом. И яйца есть и по самоотдаче лучший с отрывом в Ливерпуле
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SD55
Кто будет новым шерифом вместо Милли?
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