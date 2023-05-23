«Ливерпулю» нужно будет назначить нового вице-капитана, поскольку Джеймс Милнер покидает клуб этим летом. Матч с «Астон Виллой», который стал 331-м для Милнера за «Ливерпуль», он закончил с капитанской повязкой и даже способствовал голу Роберто Фирмино, сравнявшему счет на последней минуте встречи.

После ухода Милнера в «Ливерпуле» произойдут изменения: Джордан Хендерсон останется основным капитаном, а новым вице-капитаном, скорее всего, будет назначен Вирджил ван Дейк, в настоящее время третий капитан и один из лидеров команды.

Ранее Джини Вейналдум был в числе лидеров. Однако после того, как он уехал в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента, Клопп расширил руководящую группу команды.

«У нас было трое лидеров, а затем игроки проголосовали еще за троих», — сообщил Клопп в сентябре 2021 года. «Так к Хендо, Милнеру и Вирджилу присоединились Трент, Роббо и Алиссон».

Неизвестно, будет ли заменен Милнер в группе лидеров или «Ливерпуль» сохранит все, как есть. Из трех игроков, попавших в число лидеров «красных», Энди Робертсон может стать новым третьим капитаном «Ливерпуля».