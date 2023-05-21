Грэм Сунесс объявил о своем следующем шаге после ухода со Sky Sports. Легенда «Ливерпуля» совершит вдохновляющий подвиг, чтобы помочь собрать деньги для благотворительной организации по лечению редкого кожного заболевания.

Он готов проплыть 16 часов через Ла-Манш после встречи с Ислой Грист, 14-летней девочкой с дистрофическим рецессивным буллезным эпидермолизом. Генетическое состояние Ислы, также известное как «кожа бабочки», заставляет ее кожу разрываться или образовывать волдыри при малейшем прикосновении.

Сунесс собирается собрать 1,1 миллиона фунтов для благотворительной организации Debra, которая поддерживает Ислу и еще 5000 таких же детей, страдающих неизлечимым заболеванием.

«Она просто невероятно смелая, смелая и сильная», — говорит Сунесс об Исле.

«Это просто ужасная болезнь, вы просыпаетесь каждое утро и думаете, почему я? Нужно справиться с этой болезнью».

Отец Дебры также присоединится к Сунессу в заплыве через Ла-Манш.

Напомним, что Сунесс работал на Sky Sports в качестве эксперта в течение последних 15 лет.