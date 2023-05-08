12 комментариев

Новые перлы от нашего любимого журналиста.

Вчера перед матчем с «Брэнтфордом» на «Энфилде» прозвучал гимн Великобритании «Боже, храни короля» в честь дня коронации короля Карла III.

Однако болельщики выступали против этого шага, поэтому слова гимна утонули в свисте и скандировании «Ливерпуль». Такое поведение фанатов не понравилось скандально известному Пирсу Моргану, и он не мог не высказаться.

Журналист отправился в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство. Он ретвитнул видео с «Энфилда» и подписал его «жалкие».

Затем он добавил:

«Защита свободы слова не означает согласие со всем, что вы слышите. Болельщики «Ливерпуля» имеют полное право освистывать гимн в день коронации — так же, как я имею полное право называть их за это жалкими».

Ливерпуль традиционно был настроен против королевской семьи и роялистов. Все началось с 1980-х годов, когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром, и этот конфликт усугубился после трагедии в Хиллсборо. На протяжении десятилетий Мерсисайд был оплотом оппозиции.

Исполнение национального гимна было необязательным для клубов, но за несколько дней до матча «Ливерпуль» опубликовал заявление, в котором изложил свою позицию, добавив, что болельщики могут на это реагировать так, как им хочется.

«В знак уважения к просьбе Премьер-лиги отметить коронацию перед началом матча игроки и официальные лица соберутся вокруг центрального круга, когда будет звучать национальный гимн. Конечно, это личный выбор тех, кто будет на «Энфилде» в эту субботу, и мы знаем, что у некоторых болельщиков есть твердое мнение по этому поводу».