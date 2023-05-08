LFC 2020
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Он не мог промолчать. Пирс Морган проехался по фанатам «Ливерпуля» за освистывание гимна Великобритании

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Пирс Морган Пирс Морган
Футбол Футбол

Новые перлы от нашего любимого журналиста.

Вчера перед матчем с «Брэнтфордом» на «Энфилде» прозвучал гимн Великобритании «Боже, храни короля» в честь дня коронации короля Карла III.

Однако болельщики выступали против этого шага, поэтому слова гимна утонули в свисте и скандировании «Ливерпуль». Такое поведение фанатов не понравилось скандально известному Пирсу Моргану, и он не мог не высказаться.

Журналист отправился в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство. Он ретвитнул видео с «Энфилда» и подписал его «жалкие».

Затем он добавил:

«Защита свободы слова не означает согласие со всем, что вы слышите. Болельщики «Ливерпуля» имеют полное право освистывать гимн в день коронации — так же, как я имею полное право называть их за это жалкими».

Ливерпуль традиционно был настроен против королевской семьи и роялистов. Все началось с 1980-х годов, когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром, и этот конфликт усугубился после трагедии в Хиллсборо. На протяжении десятилетий Мерсисайд был оплотом оппозиции.

Исполнение национального гимна было необязательным для клубов, но за несколько дней до матча «Ливерпуль» опубликовал заявление, в котором изложил свою позицию, добавив, что болельщики могут на это реагировать так, как им хочется.

«В знак уважения к просьбе Премьер-лиги отметить коронацию перед началом матча игроки и официальные лица соберутся вокруг центрального круга, когда будет звучать национальный гимн. Конечно, это личный выбор тех, кто будет на «Энфилде» в эту субботу, и мы знаем, что у некоторых болельщиков есть твердое мнение по этому поводу».

12 комментариев

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Bad Santa
Неужели ни слова про Роналду? Не верится…
+11
0
+11
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alim_liver_kz
Сначала написал жалкие. А потом почему то оправдал позицию болельщиков Ливерпуля. Скользкий тип
+7
0
+7
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Пирс Морган
Ответ Kerndl
Нужны комментарии от самого мистера Пирса - он частый гость на спортсе 😁
Работа такая - троллить
+6
0
+6
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Kerndl
Нужны комментарии от самого мистера Пирса - он частый гость на спортсе 😁
+2
0
+2
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Plato
Ответ alim_liver_kz
Сначала написал жалкие. А потом почему то оправдал позицию болельщиков Ливерпуля. Скользкий тип
... и в конце опять вставил "жалкие"
+1
0
+1
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Ненавидящий2.0
Этот товарищ за последний год дал повод сильно усомниться в его адекватности, т.ч. мне его мнение не важно
0
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rimad format
кто нибудь заберите у деда микрофон.
0
0
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Пирс Морган
Ответ Bad Santa
Неужели ни слова про Роналду? Не верится…
А что про него говорить-то?
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Артём Новиков
Ответ Bad Santa
Неужели ни слова про Роналду? Не верится…
Или про "Арсенал")
0
0
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