Эмоции взяли верх.

Фанат заснял момент, когда Трент дал волю своим чувствам после гола Ришарлисона в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

В воскресенье, 30 апреля, эти команды встретили на «Энфилде», и под конец матча интрига достигла предела. Когда завершилось основное время, гости проигрывали со счетом 2:3, но бразильский нападающий смог сравнять на 93-й минуте.

Он бурно отпраздновал свой гол, сбросив с себя футболку, за что получил желтую карточку.

Пока голый по пояс Ришарлисон ликовал у трибуны фанатов «Ливерпуля», Трент пнул футболку соперника и попал прямо в руки Лукаса Моуры, который затем вернул ее своему товарищу по команде.

В итоге радость бразильца выглядела довольно нелепо из-за Диогу Жоты, который забил победный гол «красных» менее чем через две минуты после того, как «Тоттенхэм» сравнял счет.