Не самая удачная сделка.

Арендованный «Ливерпулем» Артур Мело сыграл за «красных» всего 13 минут с момента своего трансфера в августе — за это время он 21 раз коснулся мяча.

Бразильский полузащитник присоединился к клубу на правах аренды из «Ювентуса» в последние часы трансферного окна, поскольку Юрген Клопп надеялся укрепить свою полузащиту, пострадавшую из-за травм.

Артур дебютировал за английскую команду, выйдя на 77-й минуте в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи», когда мерсисайдцы проиграли 1:4.

И до сих пор это его единственное появление в форме «Ливерпуля». В том же месяце он получил травму бедра, которая потребовала операции, и в результате он пропустил 26 игр. Восстановившись, Артур несколько раз появлялся на скамейке запасных, но Клопп так и не выпустил его на поле.

Так сколько же клуб заплатил за каждое из его прикосновений к мячу?

По данным Sky Sports, «Ливерпуль» заплатил «Ювентусу» за аренду полузащитника 3,9 миллиона фунтов стерлингов. The Sun утверждает, что по контракту игрок получает 98 000 фунтов стерлингов в неделю, причем «красные» платят большую часть его зарплаты.

Таким образом, можно лишь приблизительно посчитать стоимость касания мяча, но, при условии, что приведенные выше цифры верны, каждое касание Артура стоило «красным» 342 857 фунтов стерлингов.

Летом полузащитник точно покинет Англию и вернется в Турин. Однако сложно сказать, сможет ли он завоевать себе место в команде после такого удручающего сезона.