LFC 2020
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«Боже мой!» Реакция Юргена Клоппа на игру «Ливерпуля» на 92-й добавленной минуте стала вирусной🔥🔥🔥

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Жоржиньо Рюттер Жоржиньо Рюттер
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Наконец-то он увидел то, что ждал весь сезон.

Юрген Клопп был в восторге, когда «красные» включили фирменный прессинг и отобрали мяч на 92-й минуте матча с «Лидсом».

«Красные» разгромили «Лидс» со счетом 6:1 на «Элланд Роуд» в понедельник вечером, демонстрируя игру, которую фанаты ждали от команды Клоппа на протяжении всего сезона.

Выступая после игры, немец сказал Sky Sports: «Я думаю, что это лучшая игра, которую мы сыграли в этом сезоне. Это был лучший контрпрессинг за последние десять лет», - с улыбкой сказал Клопп.

А в интервью BBC он сказал, что лучшим моментом матча считает, «когда мы прессинговали бедолагу из «Лидса» на 92-й минуте».

В том моменте Жоржиньо Рюттер владел мячом в центре поля, когда его окружили четыре игрока «Ливерпуля», которые активно прессинговали соперника.

В этот момент камеры переместились на Клоппа на скамейке запасных, он был в абсолютном восторге от скорости и решимости, которую продемонстрировали его игроки.

Тренер несколько раз прокричал «БОЖЕ МОЙ!» и затем вскочил со своего места, чтобы зааплодировать.

11 комментариев

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dimonivanov
Какой же Клопп... вирусный
+27
-1
+26
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Андрей Белый
Наконец-то для Клоппа отдушина! После новостей от владельцев (FSG out) и нескольких никакущих и провальных игр он наконец порадовался за игроков и за Ливерпуль.
+17
-1
+16
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Олжас
вот что бывает когда игроки основного состава доступны одновременно
+9
0
+9
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Андрей Белый
Ответ Anton Drozdov
чем тебе FSG не угодили? всеми возможными трофеями?)
Трофеи выигрывал Клопп и выращенная им же команда. А FSG мало того, что жмоты, проводят почти каждый раз трансферы, будто владеют не Ливерпулем, а каким-нибудь Ноттс Каунти из нэйшнл лиги, так ещё и лгуны. Целый сезон кормить фанов обещаниями купить Беллингема и только под конец сезона слиться, сказав, что типа бабок не хватает. Нет, как управленцы клуба они ничего, ту же базу новую построили, стадион расширяют, с местными фанами вроде держат связи. Но вот на трансферном рынке они как будто не владеют одним из топ клубов Англии. Конечно, нам не нужен владелец типа Боэли, или как там его, скупающий всё что видит без особого плана. Но и жмотиться на нужных клубу и тренеру игроков для владельцев нынешнего Ливерпуля имхо неприлично. Может я и не прав, конечно, но если Ливерпуль не способен позволить себе Беллингема, то и речи не надо было о нем заводить
+4
0
+4
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Nostromo
да ладно...есть у человека эмоции. Он не рептилоид.Он живой человек со своми принципами.Он не нытик как его хотят обозначить..При всем той критике(я в том числе) нужно понимать его ситуацию, он не под шейхами, и это стоит ценить. Уход Эдвардсона , куча проблем с мед.персоналом(возможно),"стареющая "середина и где то свой уже подбор с учетом совместимости латинос и что мы называем английский футбол? А есть ли такой термин уже? Здесь уже менеджер каждый задает свой рисунок...возможно в будущем. Мне кажется стоит уже забывать это термин.Просто уже интернализация и кто то будет создавать... моду или свои идеи в этой стратегии.
+2
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alim_liver_kz
Ну насчет лучшего контрпрессинга за 10 лет он конечно лукавит) Соперник не такой сильный..
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Санжар Уразбаев
Какой же Клопп прессингующий
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dk99
Вот такой ливер всем нравится)
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Anton Drozdov
Ответ Андрей Белый
Наконец-то для Клоппа отдушина! После новостей от владельцев (FSG out) и нескольких никакущих и провальных игр он наконец порадовался за игроков и за Ливерпуль.
чем тебе FSG не угодили? всеми возможными трофеями?)
0
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Андрей Белый
Трофеи выигрывал Клопп и выращенная им же команда. А FSG мало того, что жмоты, проводят почти каждый раз трансферы, будто владеют не Ливерпулем, а каким-нибудь Ноттс Каунти из нэйшнл лиги, так ещё и лгуны. Целый сезон кормить фанов обещаниями купить Беллингема и только под конец сезона слиться, сказав, что типа бабок не хватает. Нет, как управленцы клуба они ничего, ту же базу новую построили, стадион расширяют, с местными фанами вроде держат связи. Но вот на трансферном рынке они как будто не владеют одним из топ клубов Англии. Конечно, нам не нужен владелец типа Боэли, или как там его, скупающий всё что видит без особого плана. Но и жмотиться на нужных клубу и тренеру игроков для владельцев нынешнего Ливерпуля имхо неприлично. Может я и не прав, конечно, но если Ливерпуль не способен позволить себе Беллингема, то и речи не надо было о нем заводить
Ну в этом то и различие между владельцами: кто то живет по средствам, кто то необдуманно скупает себе 3 стартовых состава, а кто то вообще печатает деньги в офисе клуба на арабском принтере. Без FSG не было бы Эдвардса, Клоппа, Салаха, Мане, Ван Дайка итд., так что утверждение, что владельцы не причастны к успехам клуба совершенно неверно. Без них не построили бы Киркби, как вы упоминали. FSG определенно не самые хорошие владельцы, но и не самые плохие. А что касается Беллингема, то давайте дождемся его перехода, прежде чем истерить по поводу смены ориентиров. Лично я глубоко убежден, что его трансфер состоится не раньше следующей зимы.
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