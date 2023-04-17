11 комментариев

Наконец-то он увидел то, что ждал весь сезон.

Юрген Клопп был в восторге, когда «красные» включили фирменный прессинг и отобрали мяч на 92-й минуте матча с «Лидсом».

«Красные» разгромили «Лидс» со счетом 6:1 на «Элланд Роуд» в понедельник вечером, демонстрируя игру, которую фанаты ждали от команды Клоппа на протяжении всего сезона.

Выступая после игры, немец сказал Sky Sports: «Я думаю, что это лучшая игра, которую мы сыграли в этом сезоне. Это был лучший контрпрессинг за последние десять лет», - с улыбкой сказал Клопп.

А в интервью BBC он сказал, что лучшим моментом матча считает, «когда мы прессинговали бедолагу из «Лидса» на 92-й минуте».

В том моменте Жоржиньо Рюттер владел мячом в центре поля, когда его окружили четыре игрока «Ливерпуля», которые активно прессинговали соперника.

В этот момент камеры переместились на Клоппа на скамейке запасных, он был в абсолютном восторге от скорости и решимости, которую продемонстрировали его игроки.

Тренер несколько раз прокричал «БОЖЕ МОЙ!» и затем вскочил со своего места, чтобы зааплодировать.