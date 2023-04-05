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❤️❤️❤️«Я люблю тебя больше, чем собственного отца»: Дарвин Нуньес не мог не отреагировать на такой плакат болельщика

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Все правильно сделал.

Отложенный матч 8-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» завершился со счетом 0:0. Команды сыграли вничью в 6-й раз подряд в основное время.

4 последних очных противостояния завершились со счетом 0:0, однако в феврале 2022-го и в мае того же года «красные» выиграли по пенальти в финалах Кубка лиги и Кубка Англии соответственно.

После матча один из юных фанатов «красных» обратил на себя внимание плакатом с надписью «Дарвин, я люблю тебя больше, чем собственного отца. Сегодня мой день рождения».

Подарок в виде футболки уругвайца не заставил себя ждать.

1 комментарий

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siragh@yandex.ru
Внимательность к окружающим все ценнее и реже в этом жестоком мире..Дарвин красавчик!
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