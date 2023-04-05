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«Я последний выживший!» Клопп забавно прокомментировал увольнение Поттера и Роджерса

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В этом сезоне АПЛ было уволено уже 12 тренеров. 2 апреля Брендан Роджерс расстался с «Лестером», а Грэм Поттер ушел из «Челси».

Юрген Клопп прокомментировал увольнение своих коллег:

«Что я могу сказать? Думаю, вполне очевидно, почему я все еще сижу здесь, в этом сумасшедшем мире! Последний оставшийся в живых! Я очень уважаю Поттера и Роджерса, они оба мне нравятся. Они остаются фантастическими тренерами, но бывает, что все складывается не так, как хотелось бы. Нам остается принять реальность футбольного бизнеса.

Эта неделя такая странная! Конте, Нагельсманн, теперь Поттер и Роджерс. Я прекрасно понимаю, что остаюсь на своей должности из-за успехов в прошлом, а не из-за результатов команды в этом сезоне».

Будущее Клоппа у руля «Ливерпуля» обсуждается все активнее на фоне лавины тренерских отставок и слабых результатов «красных».

Но верно и то, что в прошлом Клопп сделал для команды многое. Клуб не может просто так отпустить немца.

1 комментарий

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Ненавидящий2.0
Уволить Клоппа будет самым глупым решением руководства. Даже расставание с Бобби, Мане и Вейналдумом рядом не стоит
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+2
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