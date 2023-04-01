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Гвардиола отпраздновал гол «Сити» прямо перед запасными «Ливерпуля». После матча Пеп прокомментировал этот эпизод

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Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

В 29-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Ман Сити» со счетом 1:4.

«Красные» забили первыми, но уже через 10 минут Альварес сравнял. Гвардиола был так рад, что отпраздновал гол прямо перед запасными «Ливерпуля». Волна эмоций Пепа обрушилась на Цимикаса, который прошел мимо Гвардиолы, а Артур пожал руку тренеру «Сити».

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Многие сочли такое поведение Гвардиолы откровенной издевкой над соперником. Но сам Пеп придерживается иного мнения.

После матча испанец прокомментировал эпизод:

«Я просто был очень рад и сказал этим игрокам, как хорош был наш гол. Мне не хватает уважения? Я отпраздновал гол со своим сыном, а после сказал им, что это был очень хороший мяч. Думаете, это было проявлением неуважения?»

Журналист ответил: «Да».

Тогда Гвардиола поставил точку в диалоге: «Ну тогда мне жаль, извиняюсь».

После Альвареса за «Ман Сити» также отличились Де Брюйне, Гюндоган и Грилиш.

А как вы оцениваете этот эпизод? Действительно ли Пеп хотел оскорбить соперника или тренер просто не смог совладать с эмоциями?

2 комментария

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Ненавидящий2.0
тут важен взгляд Гвардиолы, по моему он смотрит прямо Цимикасу в глаза, а не нейтрально куда-то на поле
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Матвей Бондарев
Ну да, это выглядит вызывающе, будто он потроллил игроков Ливерпуля. Клопп не позволял себе такого после побед над МС. Но буду рад, если он в следующий раз после победы над Сити себе так же позволит сделать.
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