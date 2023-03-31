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«Я точно не стану футбольным экспертом на английском телевидении!». Ван Дейк о планах после завершения карьеры

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Вирджилу ван Дейку задали вопрос о его планах после завершения профессиональной футбольной карьеры.

«Когда я разговариваю с бывшими игроками, то убеждаюсь, что есть на что опереться, когда футбол закончится. Я пока не думаю об этом, потому что чувствую, что впереди у меня есть еще несколько лет».

«Я обязательно разработаю план, прежде чем завершу карьеру. Я действительно хочу каким-то образом участвовать в футболе, но я также хочу, жить частной жизнью. Когда я завершу карьеру, то сначала немного отдохну от футбола и проведу время с семьей, для меня это очень важно».

«Если начать тренировать сразу, то не успеете отдохнуть и восстановиться. Единственное, о чем я могу с уверенностью сказать - я точно не стану футбольным экспертом на английском телевидении!».

2 комментария

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Матвей Бондарев
Он может стать отличным тренером оборонительного плана или по физподготовке (именно тренером, не менеджером)
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Toni Montana
Невилл тоже когда-то так думал, но Валенсия была несогласна с его планом быть тренером)
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