Вирджилу ван Дейку задали вопрос о его планах после завершения профессиональной футбольной карьеры.

«Когда я разговариваю с бывшими игроками, то убеждаюсь, что есть на что опереться, когда футбол закончится. Я пока не думаю об этом, потому что чувствую, что впереди у меня есть еще несколько лет».

«Я обязательно разработаю план, прежде чем завершу карьеру. Я действительно хочу каким-то образом участвовать в футболе, но я также хочу, жить частной жизнью. Когда я завершу карьеру, то сначала немного отдохну от футбола и проведу время с семьей, для меня это очень важно».

«Если начать тренировать сразу, то не успеете отдохнуть и восстановиться. Единственное, о чем я могу с уверенностью сказать - я точно не стану футбольным экспертом на английском телевидении!».