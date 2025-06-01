Рюдигер отказал «Аль-Хилалю». Саудовцы предлагали зарплату в 3,5 раза больше, чем в «Реале», и контракт по схеме «2+1», защитник хочет остаться в «Мадриде» (Саша Тавольери)
Антонио Рюдигер отказался переходить в «Аль-Хилаль».
Саудовский клуб предлагал 32-летнему защитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой в 3,5 раза больше, чем в «Реале», но во время встречи в субботу немец четко дал понять, что хочет остаться в «Мадриде», сообщает журналист Саша Тавольери.
Действующее соглашение Рюдигера с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Саши Тавольери в Х
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