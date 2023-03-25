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Цимикас получил травму в сборной и был заменен в первом тайме. В субботу матч против «Сити»

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Вроде ничего серьезного.

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас получил в первом тайме товарищеского матча сборных Греции и Литвы травму.

По словам греческого журналиста Янниса Хорианопулоса, левый защитник «красных» был заменен из-за проблемы с правым ребром. Возникший дискомфорт нельзя считать серьезным, но так как игра была товарищеской, тренерский штаб решил не рисковать игроком.

Несмотря на то, что Цимикас не является стабильным игроком старта, в этом сезоне он сделал 6 голевых передач. Больше только у Салаха (11) и Робертсона (9).

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