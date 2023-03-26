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📺 Джеррард реализовал пенальти в матче легенд и отпраздновал прямо перед фанатами «Селтика». Они были не рады встрече с бывшим тренером «Рейнджерс»

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Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Марк Гонсалес Марк Гонсалес
Футбол Футбол

Культовые футболисты снова не поле.

Сегодня на «Энфилде» состоялся ежегодный матч команд легенд. На этот раз в гости к «Ливерпулю» приехал «Селтик». «Красные» выиграли со счетом 2:0, но матч подарил море эмоций болельщикам обеих сторон.

Первый гол за мерсисайдцев забил Стивен Джеррард с пенальти, и он отпраздновал этот момент прямо перед фанатами «Селтика».

От ворот он прямиком побежал к гостевым трибунам, где его сразу же начали освистывать и забрасывать бутылками. У болельщиков шотландской команды есть старые счеты к Стиви Джи, потому что раньше он руководил «Рейнджерс».

Марк Гонсалес подарил «красным» уверенность, удвоив преимущество:

В стартовый состав команды легенд «Ливерпуля» вошли: Вестервелд, Кварме, Клаван, Шкртел, Хююпя, Виньяль, Диао, Адам, Макманаман, Джеррард, Кюйт.

Как же приятно, видеть их на поле!

1 комментарий

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Ненавидящий2.0
Никогда не думал, что когда-нибудь напишу подобное в сторону Джеррарда, но поступок достаточно глупый, прям ребячество какое-то, правда если смотреть видео, то не всё так страшно как в заголовке. До поступка Адебайора явно не дотягивает с его целенаправленным празднованием реально напротив трибуны с болельщиками принципиального соперника. Как он потом сам оправдывался, что побежал к той трибуне по привычке, потому что ранее играл за соперников. Даже не знаю что хуже))
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