📺 Джеррард реализовал пенальти в матче легенд и отпраздновал прямо перед фанатами «Селтика». Они были не рады встрече с бывшим тренером «Рейнджерс»
Культовые футболисты снова не поле.
Сегодня на «Энфилде» состоялся ежегодный матч команд легенд. На этот раз в гости к «Ливерпулю» приехал «Селтик». «Красные» выиграли со счетом 2:0, но матч подарил море эмоций болельщикам обеих сторон.
Первый гол за мерсисайдцев забил Стивен Джеррард с пенальти, и он отпраздновал этот момент прямо перед фанатами «Селтика».
От ворот он прямиком побежал к гостевым трибунам, где его сразу же начали освистывать и забрасывать бутылками. У болельщиков шотландской команды есть старые счеты к Стиви Джи, потому что раньше он руководил «Рейнджерс».
Марк Гонсалес подарил «красным» уверенность, удвоив преимущество:
В стартовый состав команды легенд «Ливерпуля» вошли: Вестервелд, Кварме, Клаван, Шкртел, Хююпя, Виньяль, Диао, Адам, Макманаман, Джеррард, Кюйт.
Как же приятно, видеть их на поле!
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