Культовые футболисты снова не поле.

Сегодня на «Энфилде» состоялся ежегодный матч команд легенд. На этот раз в гости к «Ливерпулю» приехал «Селтик». «Красные» выиграли со счетом 2:0, но матч подарил море эмоций болельщикам обеих сторон.

Первый гол за мерсисайдцев забил Стивен Джеррард с пенальти, и он отпраздновал этот момент прямо перед фанатами «Селтика».

От ворот он прямиком побежал к гостевым трибунам, где его сразу же начали освистывать и забрасывать бутылками. У болельщиков шотландской команды есть старые счеты к Стиви Джи, потому что раньше он руководил «Рейнджерс».

Марк Гонсалес подарил «красным» уверенность, удвоив преимущество:

В стартовый состав команды легенд «Ливерпуля» вошли: Вестервелд, Кварме, Клаван, Шкртел, Хююпя, Виньяль, Диао, Адам, Макманаман, Джеррард, Кюйт.

Как же приятно, видеть их на поле!