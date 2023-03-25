LFC 2020
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Цимикас, Матип и Келлехер. «Ливерпуль» готов расстаться с 15-ю игроками этим летом

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Грядет большая чистка.

Издание Liverpool Echo сообщает, что летом «Ливерпуль» планирует провести капитальную перестройку состава — 15 игроков может покинуть клуб.

Адриан, Кейта, Окслейд-Чемберлен и Милнер, скорее всего, так как у них истекают контракты, а Фирмино уже подтвердил, что попрощается с «Энфилдом» после окончания этого сезона.

«Ливерпуль» не планирует продлевать аренду Артура, поэтому летом он вернется в «Ювентус». Натаниэль Филлипс тоже будет продан, если «красным» предложат за него хорошую сумму.

Джо Гомес и Кертис Джонс тоже могут покинуть клуб, хотя их статус воспитанников клуба повышает их ценность для команды.

Келлехер, Матип, Фабиньо, Цимикас считаются игроками «доступными для продажи», так что они вполне могут уйти, если захотят.

С двумя игрокам клуб не хочет расставаться, но может отправить их за игровой практикой в другую команду — Фабиу Карвалью и Кэлвин Рэмзи могут уйти в аренду на сезон.

 

После такой чистки «Ливерпулю» будет необходимо качественное усиление.

 

2 комментария

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Александр Высочкин
Корвалью, Цимикаса я бы оставил
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Yri Yrov
Джо Гомеса надо продавать не тянет , оставил бы Карвальо и Келлехера оба приличные игроки, сюда же попадает Боби но он сам хочет уйти, короче со всем этим списком я согласен, ещё оставил бы Кёртиса
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