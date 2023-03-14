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Клопп раскритиковал работу VAR. Юрген привел два примера из последних матчей ЛЧ

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Юрген Клопп раскритиковал работу VAR в последних матчах Лиги чемпионов. Немец обратил внимание на спорные эпизоды с назначением пенальти в ответных матчах между «Ман Сити» и «Лейпцигом», а также в игре «Реала» и «Ливерпуля».

Карло Анчелотти рассказал, что они с Клоппом обсудили одиннадцатиметровый в ворота «РБ». Оба тренера сочли решение VAR неверным. В концовке встречи «Мадрида» и «Ливерпуля» арбитр долго пересматривал эпизод с попаданием мяча в руку Цимикаса. Снаряд отскочил от ноги Костаса ему в руку.

Когда судья смотрел повтор, лицо у Клоппа было очень красноречивым:

После игры Юрген прошелся по работе VAR:

«Я сейчас не особо настроен обсуждать какие-то глобальные вопросы в футболе, но эти две игры, сегодня и прошлым вечером, если весь мир согласен с тем, что это не пенальти, а два парня думают, что это пенальти, значит, что-то идет не так. Сегодня арбитра заставили смотреть видеоповтор, не знаю, что он делал там так долго, как по мне, это явное отклонение от нормы. Он не мог рассмотреть эпизод с более близкого расстояния? Это определенно отклонение от нормальной работы VAR, но, конечно, продолжайте в том же духе! Все, у кого есть понимание футбола, поняли, что пенальти не было. Я даже поговорил с Карло, он сказал: «Это не пенальти, он будет отменен». Я это понимал, но арбитра все равно отправили смотреть повтор, это точно что-то не на сто процентов правильное. В конце концов, пенальти назначен не был, но он не стал бы решающим. Во вчерашней игре («Манчестер Сити» – «Лейпциг») пенальти имел большее значение. Сегодня для нас это не стало проблемой, но в целом было бы круто, если бы VAR был на матчах для того, чтобы принимать правильные решения, а не наоборот».

Согласны с мнением немца? Как оцениваете эпизоды, о которых говорил Клопп?

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Да конечно, по правилам касания руки, если рука в естественном положении находится во время движения игрока, а он не двигает её навстречу мячу - то это не считается как касание рукой. Цимикас вчера вообще руку отводил от мяча, а рикошет был от колена. А арбитры взяли и расстроили Цимикаса в 2 счёта, только вышел парень, уже касание рукой увидели с потенциальным пенальти.
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