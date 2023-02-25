Сезон-2022/23 для Джо Гомеса складывается крайне неудачно: игрок часто ошибается на поле, из-за чего получает много критики от болельщиков.

В преддверии игры с «Кристал Пэлас» болельщики «Ливерпуля» хотят, чтобы Джо Гомеса на какое-то время и вовсе исключили из команды, а не просто посадили на скамейку запасных.

💭: «Джо Гомесу, скорее всего, нужно пропустить несколько игр и остаться на тренировочной базе, чтобы показать, что он действительно может работать и совершенствоваться до наступления лета, пока его не продали».

💭: «Гомес больше никогда не сыграет за «Ливерпуль», в этом сезоне он привез слишком много моментов у наших ворот».

💭: «Гомес и Фабиньо не должны играть».

💭: «Я решил не смотреть игру «Ливерпуля», когда увидел Гомеса в стартовом составе».

💭: «Необходимо продать Гомеса и Фабиньо».

💭: «Пожалуйста, продайте Гомеса уже завтра... Он слишком бесполезен в матчах... Лучше использовать Риса Уильямса».

Заслуженная критика?