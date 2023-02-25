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«Пожалуйста, продайте его уже завтра». Болельщики недовольны одним игроком «Ливерпуля»

Джо Гомес Джо Гомес
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Сезон-2022/23 для Джо Гомеса складывается крайне неудачно: игрок часто ошибается на поле, из-за чего получает много критики от болельщиков.

В преддверии игры с «Кристал Пэлас» болельщики «Ливерпуля» хотят, чтобы Джо Гомеса на какое-то время и вовсе исключили из команды, а не просто посадили на скамейку запасных.

💭: «Джо Гомесу, скорее всего, нужно пропустить несколько игр и остаться на тренировочной базе, чтобы показать, что он действительно может работать и совершенствоваться до наступления лета, пока его не продали».

💭: «Гомес больше никогда не сыграет за «Ливерпуль», в этом сезоне он привез слишком много моментов у наших ворот».

💭: «Гомес и Фабиньо не должны играть».

💭: «Я решил не смотреть игру «Ливерпуля», когда увидел Гомеса в стартовом составе».

💭: «Необходимо продать Гомеса и Фабиньо».

💭: «Пожалуйста, продайте Гомеса уже завтра... Он слишком бесполезен в матчах... Лучше использовать Риса Уильямса».

Заслуженная критика?

 

3 комментария

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Lord Baium
Ответ Football poet
Ну будем честны, что тот же ВанДейк также провел ужасный матч, но козел отпущения все равно Гомез
Ну так сколько уже лет игру поганит Гомез, а сколько Ван Дейк?
Всегда было слишком громко говорить, что ВВД лучший в истории АПЛ, но что он один из лучших – это факт. Неудачный отрезок после надрыва связок – не крест на игроке. У ВВД еще большой кредит доверия, а вот Кейту, Окса и Жогомеса уже ооочень давно надо было сливать.
+1
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+1
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LostHeaven
Ответ Football poet
Ну будем честны, что тот же ВанДейк также провел ужасный матч, но козел отпущения все равно Гомез
гомез привез конкретный гол
вирджил нет
0
0
0
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Football poet
Ну будем честны, что тот же ВанДейк также провел ужасный матч, но козел отпущения все равно Гомез
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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