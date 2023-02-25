«Пожалуйста, продайте его уже завтра». Болельщики недовольны одним игроком «Ливерпуля»
Сезон-2022/23 для Джо Гомеса складывается крайне неудачно: игрок часто ошибается на поле, из-за чего получает много критики от болельщиков.
В преддверии игры с «Кристал Пэлас» болельщики «Ливерпуля» хотят, чтобы Джо Гомеса на какое-то время и вовсе исключили из команды, а не просто посадили на скамейку запасных.
💭: «Джо Гомесу, скорее всего, нужно пропустить несколько игр и остаться на тренировочной базе, чтобы показать, что он действительно может работать и совершенствоваться до наступления лета, пока его не продали».
💭: «Гомес больше никогда не сыграет за «Ливерпуль», в этом сезоне он привез слишком много моментов у наших ворот».
💭: «Гомес и Фабиньо не должны играть».
💭: «Я решил не смотреть игру «Ливерпуля», когда увидел Гомеса в стартовом составе».
💭: «Необходимо продать Гомеса и Фабиньо».
💭: «Пожалуйста, продайте Гомеса уже завтра... Он слишком бесполезен в матчах... Лучше использовать Риса Уильямса».
Заслуженная критика?
Всегда было слишком громко говорить, что ВВД лучший в истории АПЛ, но что он один из лучших – это факт. Неудачный отрезок после надрыва связок – не крест на игроке. У ВВД еще большой кредит доверия, а вот Кейту, Окса и Жогомеса уже ооочень давно надо было сливать.
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