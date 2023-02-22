Кэрол Энтони встречается с легендой «Ливерпуля» Ианом Рашем с 2013 года. Пара начала отношения после расставания футболиста с женой Трейси в 2012 году.

Энтони на 22 года моложе Раша, она модель и поп-певица, выступающая под псевдонимом Havana, а также она снималась в Болливуде.

У Энтони нет проблем с разницей в возрасте между ней и Яном Рашем. Однажды она призналась Sunday People:

«Я всегда был фанаткой «Ливерпуля». Я смотрела по телевизору, как Ян играл, когда был моложе. Вся моя семья болеет за «Ливерпуль». Я не чувствую разницы в возрасте. Я думаю, что Иан выглядит лучше, чем когда-либо».

Раш сделал блестящую карьеру за «красных», забив 336 голов и отдав 75 результативных передач в 648 играх за мерсисайдский клуб. Он по-прежнему является лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля».