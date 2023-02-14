Перед мерсисайдским дерби Гакпо нарушил золотое правило Клоппа. Однако, возможно, это помогло ему забить свой первый гол за «Ливерпуль»😉

Бунтарь!

Коди Гакпо сыграл лишь несколько игр за свой новый клуб, поэтому ему может сойти с рук нарушение одного из «золотых правил» Юргена Клоппа перед мерсисайдским дерби.

Зоркие болельщики заметили, как нидерландский полузащитник, выходя на стадион, коснулся знаменитой таблички «This is Anfield» над дверным проемом.

На видео можно заметить, как к нему прикасаются те, кто поднимал трофеи в составе «Ливерпуля»: Джордан Хендерсон, Фабиньо и Трент Александер-Арнольд.

Недавно прибывший Гакпо еще не заслужил такую привилегию, но, возможно, этот ритуал помог ему забить первый гол за мерсисайдцев в том матче.

Клопп рассказал, что в первые дни своего пребывания на посту тренера «Ливерпуля» он установил это правило:

«Я почти сразу сказал своим игрокам не трогать табличку «This is Anfield», пока они что-нибудь не выиграют. Это знак уважения».