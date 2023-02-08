«Если бы я играл, Кака не существовало!»: Питер Крауч делает веселое заявление о финале ЛЧ 2007 года

Бывший игрок «Ливерпуля» Питер Крауч и его супруга Эбби Клэнси поспорили о детях и футболе на своем шоу The Therapy Crouch.

Во время разговора Эбби зачитала заголовок прошлогоднего интервью Крауча: «Питер Крауч считает, что выход в финал Лиги чемпионов лучше, чем рождение детей».

Пара поженилась в 2011 году и воспитывает четверых детей.

«Ты же был запасным – ты даже реальным игроком в том матче не был. Как ты вообще мог такое сказать?», – удивилась Клэнси.

«Я был лучшим бомбардиром «Ливерпуля» на пути к финалу, на уровне с Кака. Если бы я играл в финале, то мы могли победить, я мог бы стать лучшим голеадором, а Кака бы не существовало», – оправдывался Крауч.

«Но ты не стал, так что и не говори», – отрезала Клэнси.

В том самом интервью Питер сказал: «Слушайте, я люблю своих двух девочек и двух мальчиков, но нужно признать честно, что попасть в финал Лиги чемпионов было круче».

«Конечно, рождение детей – это прекрасно, когда они здоровы, когда с твоей женой все хорошо. Но нет этого шока, нет безумного шума вокруг тебя. Тебе не хочется снять футболку и бегать по больнице, падать на колени. Тебя просто ждет тяжелая ночь».

Крауч забил 7 голов в Лиге чемпионов в сезоне 2006/07, тогда «Ливерпуль» добрался до финала турнира. Крауч начал матч против «Милана» на скамейке запасных и вышел на поле за 12 минут до финального свистка. «Красные» уступили 2:1, а Филиппо Индзаги стал автором дубля. В декабре того года Кака получил Золотой Мяч за вклад в успех «Милана».