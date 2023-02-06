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«Ливерпуль» получит титул АПЛ 13/14, если «Сити» накажут. В твиттере уже шутят, что Брендан Роджерс станет легендой клуба

Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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«Манчестер Сити» обвиняют в более чем 100 случаях финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. Сообщается, что «горожане» могут быть лишены титулов, которые они выиграли за это время.

Если они потеряют свои титулы Премьер-лиги, «Ливерпуль» может получить один из них, поскольку «красные» заняли второе место в сезоне 2013/14.

Это означало бы, что Брендан Роджерс, который в то время руководил «Ливерпулем», станет чемпионом Премьер-лиги. Из-за этого нынешний босс «Лестер» стал популярным среди болельщиков «Ливерпуля» в Твиттере.

«Брендан Роджерс возвращается в «Ливерпуль», чтобы выиграть титул Премьер-лиги 13/14»

«Брендан Роджерс прервал 24-летнюю засуху «Ливерпуля»

«Не могу дождаться, когда Брендан Роджерс и Стивен Джеррард продефилируют в автобусе с открытым верхом после того, как «Ман Сити» лишился чемпионского титула 13/14».

«Брендан Роджерс меняет свою страницу в Википедии».

«Завершил 25-летнее ожидание титула, подарил Джеррарду его первый титул. Брендан Роджерс – живая легенда «Ливерпуля»

«Если «Ливерпуль» получит титул, станет ли Брендан Роджерс величайшим британским тренером?»

4 комментария

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Yri Yrov
Это все в серьез?
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А.В. Бубнов
Рекомендую к просмотру фильм с Томом Хэнксом, "Голограмма для короля"
Там хороший такой месседж арабам (правда конкретно о СА шла речь, но описаная ситуация для всего региона актуальна), и что не может не радовать - Китаю.
И это уже началось
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Деликатный
Брендан и Ливерпуль заслуживают этого титула сезона 13-14!
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А.В. Бубнов
Вот это поворот...
А нам, МЮ, подкинут титульчик другой?)

И 30 летняя шутка потеряет смысл)
+1
-1
0
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