«Манчестер Сити» обвиняют в более чем 100 случаях финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. Сообщается, что «горожане» могут быть лишены титулов, которые они выиграли за это время.

Если они потеряют свои титулы Премьер-лиги, «Ливерпуль» может получить один из них, поскольку «красные» заняли второе место в сезоне 2013/14.

Это означало бы, что Брендан Роджерс, который в то время руководил «Ливерпулем», станет чемпионом Премьер-лиги. Из-за этого нынешний босс «Лестер» стал популярным среди болельщиков «Ливерпуля» в Твиттере.

«Брендан Роджерс возвращается в «Ливерпуль», чтобы выиграть титул Премьер-лиги 13/14»

«Брендан Роджерс прервал 24-летнюю засуху «Ливерпуля»

«Не могу дождаться, когда Брендан Роджерс и Стивен Джеррард продефилируют в автобусе с открытым верхом после того, как «Ман Сити» лишился чемпионского титула 13/14».

«Брендан Роджерс меняет свою страницу в Википедии».

«Завершил 25-летнее ожидание титула, подарил Джеррарду его первый титул. Брендан Роджерс – живая легенда «Ливерпуля»