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В Британии считают, что «Ливерпуль» потратил весь январский бюджет на Гакпо

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В конце 2022 года «Ливерпуль» подписал Коди Гакпо за 50 млн евро с учетом бонусов. При этом «красные» рассчитывали на дополнительное усиление в зимнее трансферное окно. Но, кажется, у клуба просто не будет финансовой возможности для подписания новых игроков.

Cody Gakpo free as actual 'obvious' transfer moves at Liverpool are ignored - UK Sports News

Журналист радиостанции Talksport Алекс Крук заявил, что «Ливерпуль» потратил на Гакпо весь январский бюджет. Крук добавил, что «красные» интересуются Рубеном Невешем из «Вулверхэмптона», но вряд ли смогут его подписать: «Понимаю, почему «Ливерпуль» интересуется Невешем. Но не думаю, что переход произойдет в это трансферное окно. Опять же, они потратили почти весь свой бюджет на Коди Гакпо, поэтому, вероятно, будут присматриваться к Рубену летом. Но такой трансфер станет хорошей возможностью как для Невеша, так и для «Ливерпуля». 

Сегодня Клопп сможет с бровки как следует рассмотреть игру Рубена. «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» в рамках переигровки матча 3-го раунда Кубка Англии. Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

Как считаете, игра Гакпо оправдает финансовые риски, которые взял на себя клуб, подписав Коди?

3 комментария

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kostylb
невешом клуб не интересуется, это слух от миррор, и вулвз сказали, что его не отпустят зимой
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Зотов
Ответ Андрей БелаРУС
При всех сегодняшних неудачах, проблемах, проигрышах и т.д ..., вот ей Богу, не вижу ни одного варианта, кто бы смог заметить Клоппа ...
Зидан. Но он не согласится по множествам причин.
А так Клопп сможет построить новую машину
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей БелаРУС
При всех сегодняшних неудачах, проблемах, проигрышах и т.д ..., вот ей Богу, не вижу ни одного варианта, кто бы смог заметить Клоппа ...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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