Цимикас поздравил Эллиотта с днем рождения. Но на год старше стал не Харви, а его пес

25 декабря пес Харви Эллиотта отметил свое трехлетие. Полузащитник «Ливерпуля» поделился радостным событием со своими подписчиками в своих соцсетях:

«Именинник. Желаю всем счастливого Рождества!»

В комментарии к Харви пришел его друг – Цимикас. Костас, не особо вникая в ситуацию, поспешил поздравить своего товарища с днем рождения. Эллиотт пошутил над греком и объяснил, что именинник – его пес:

«Бро, это день рождения моей собаки! Выпей кофе, брат».

Но Костас нашел выход из неловкого положения! Он написал: «Я обращался к собаке, бро! Он ведь член семьи».

Забавно, что не только Цимикас поздравил Эллиотта с днем рождения. Комментарии Харви забиты поздравлениями, и многие обращаются не к собаке, а к самому футболисту.

Кто знает, возможно, Константинос действительно хотел поздравить с праздником пса. В любом случае вышло очень мило и забавно.