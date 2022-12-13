«Мы верили в себя, когда «МанСити» опережал нас на 14 очков, так почему бы нам не верить сейчас?». Костас Цимикас не сомневается в успехе «Ливерпуля» в этом сезоне

«Конечно, мы можем одержать еще много побед», - заявил Костас Цимикас официальному сайту «Ливерпуля» на вопрос об ожиданиях от второй половины сезона.

«Мы продолжаем борьбу во всех турнирах, так в чем проблема? Мы верили в себя в прошлом году, когда «МанСити» опережал нас на 14 очков, так почему бы нам не верить сейчас? Мы должны быть уверены в себе».

«Мы все такие же, как и в прошлом сезоне - тогда мы выиграли два кубка, вышли в финал Лиги чемпионов и стали вторыми в АПЛ. Когда мы верим в себя, то можем многого добиться».

«Ливерпуль» действительно на 14 очков отставал от «МанСити» в Премьер-лиге в прошлом сезоне, но «красные» смогли вернуться к борьбе за титул и в итоге проиграли «Сити» всего одно очко.

Сейчас лидером чемпионата является «Арсенал», лондонский клуб опережает «Ливерпуль», занимающий шестое место, на 15 очков после 14 матчей.