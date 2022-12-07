«Он один из моих самых любимых людей в мире». Харви Эллиотт рассказывает о дружбе с Костасом Цимикасом

«Он невероятный парень, один из моих самых любимых людей в мире, честно говоря», - признался Харви Эллиотт официальному сайту «Ливерпуля» на вопрос о своей дружбе с Костасом Цимикасом.

Этот вопрос был задан не случайно – футболисты провели много времени вместе во время международного перерыва.

«Костас – отличный парень и у него классная семья. Мне нравится проводить с ними время на каникулах или просто поужинать – классная компания всегда обеспечена. Костас очень веселый, энергичный, и он всегда поддержит, а это главное. Если тебе грустно, то он рядом - здорово, что такой человек и такой профессионал у нас в команде».

Цимикас пользуется большой популярностью в раздевалке «Ливерпуля», он дружит не только с Эллиоттом, он также очень быстро сошелся с Салахом.