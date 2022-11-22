Карьера Артура в «Ливерпуле» по окончании текущего сезона невозможна

По информации La Gazzetta dello Sport, карьера Артура Мело в «Ливерпуле» по окончании этого сезона просто невозможна.

Английский клуб должен был бы выплатить 32 млн евро «Ювентусу», если бы решил сохранить бразильца.

Полузащитник сейчас травмирован и почти не смог помочь «Ливерпулю» с тех пор, как перешел в клуб на правах аренды прошлым летом.

Артуру только 26 лет – его карьера еще может долго продолжаться, но точно не в «Ливерпуле». Хотя англичане не намерены прерывать аренду футболиста и возвращать его в «Ювентус» в январе – это подтвердил сам Юрген Клопп.