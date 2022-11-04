📸 В сеть утекли фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон. Дизайн отсылает к истории клуба

Кажется, что сезон 2022/23 стартовал только вчера, но дизайнеры спортивной экипировки уже придумывают новые комплекты для клубов.

Footy Headlines поделился первыми изображениями домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон. Зацените:

На сайте Footy Headlines сказано, что дизайнеры нового комплекта вдохновлялись формой «Ливерпуля» 1998-2000 годов. Обратите внимание на белый воротник, который присутствует в обоих вариантах формы.

Но и тот комплект был непростым. Форма отдавала дань уважения «Ливерпулю» эпохи Билла Шенкли:

Как вам дизайн новой формы «Ливерпуля»? Хотите увидеть ее на игроках?