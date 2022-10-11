У «красных» кризис травм: последние новости команд и возможные составы на матч «Рейнджерс» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В среду подопечным Клоппа предстоит вновь встретиться с «Рейнджерс». Первая встреча закончилась победой «красных» со счетом 2:0.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Рейнджерс» на предстоящий матч.

Новости команды

«Ливерпуль»

Перед этой игрой в лазарет попали девять игроков «красных». У Клоппа определенно возникнут проблемы с выбором состава.

Луис Диас, Жоэль Матип и Трент Александер-Арнолд получили травмы в матче с «Арсеналом» и не сыграют с «Рейнджерс».

Вероятно, Эндрю Робертсон, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кэлвин Рэмзи, Куивин Келлехери и Кертис Джонс также пропустят матч.

«Рейнджерс»

У шотландской команды тоже много травмированных футболистов. Матч с «Ливерпулем» пропустят семь игроков: Кемар Руфе, Янис Хаджи, Филип Хеландер, Джон Маклафлин, Джон Суттар, Том Лоуренс и Ннамди Офобор.

Возможные составы

Какой прогноз даете на этот матч? «Красные» смогут вновь обыграть шотландцев?