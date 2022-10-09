«Ливерпуль» пересмотрит трансферную стратегию из-за травмы Артура

«Ливерпуль» готов пересмотреть трансферную стратегию, поскольку Артур Мело три-четыре месяца будет вне игры. Артур переехал в Англию на правах аренды этим летом, но пока сыграл всего 13 минут.

По данным The Athletic, во время тренировки у Артура случился рецидив мышечной травмы, он будет прооперирован и пропустит остаток календарного года, присоединившись в лазарете к Наби Кейта, Алексу Окслейду-Чемберлену и Кертису Джонсу.

В своей колонке для Caught Offside главный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» пересмотри планы на зимнее трансферное окно.

«Посмотрим в ноябре-декабре какой будет трансферная стратегия «Ливерпуля». Многое зависит от восстановления Артура Мело: сможет он вернуться в январе или нет», - пишет Романо.

«Однозначно, ждать до лета – большой риск, топ-игроки «Ливерпуля» на 90% не восстановятся к январю».

«Красных» связывают с полузащитником «Боруссии» Джудом Беллингемом: по данным журналиста Бена Джейкобса, клуб хочет подписать его будущим летом. Но, в связи с текущим кризисом травм в команде, «Ливерпуль» не может ждать усиления до конца сезона.

Этим летом клуб интересовался Конрадом Лаймером («РБ Лейпциг»), Мойсесом Кайседо («Брайтон») и Сандером Берге («Шеффилд Юнайтед»), посмотрим, окажется ли кто-то из них в «Ливерпуле» зимой.