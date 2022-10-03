Дарвин ничего не показал за 7 матчей – Джон Барнс советует «Ливерпулю» сохранить Фирмино

Контракт Роберто Фирмино с «Ливерпулем» истекает в 2023 году, есть вероятность, что футболист покинет команду, как свободный агент.

Легенде «Ливерпуля» Джону Барнсу не нравится такая перспектива - он советует «красным» сохранить бразильца, тем более раз за семь прошедших матчей Дарвин Нуньес особенно ничего не показал.

«Фирмино – мой любимый нападающий, дело не только в голах, но и в том, что он дает команде», - признался Барнс BonusCodeBets.

«Причина по которой Салах и Мане столько забивали в том, что с ними играл Фирмино. Если Бобби уйдет, то мне будет очень грустно».

«Конечно, у нас есть Дарвин, который играет иначе, но я в любом случае сохранил бы Бобби, если бы это зависело от меня».

Нужно отметить, что Фирмино сыграл больше матчей за «Ливерпуль», чем любой другой футболист под руководством Юргена Клоппа – 329. Бразилец остается лучшим бомбардиром команды: после 9 матчей у него 5 голов и 3 ассиста. В то время, как Нуньес пока разочаровывает – у него всего 2 гола в 7 играх.