«Ливерпуль» может подписать украинского вингера «Шахтера»: его считают одним из самых талантливых молодых игроков Европы

«Шахтер» уже отклонил предложение «Эвертона» в 30 миллионов евро.

Сообщается, «красных» интересует нападающий донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик. Игрок также вызвал интерес других клубов АПЛ – глава «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что предложение «Эвертона» на сумму 30 миллионов евро уже было отклонено.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, теперь украинский клуб хочет получить более 50 млн евро за 21-летнего футболиста.

«В последнюю неделю трансферного окна «Шахтер» получил предложение от «Эвертона» – 30 млн евро + бонусы. Но позже отказались от переговоров после трансфера Антони за 100 млн евро. В «Шахтере» сказали: «Мы не хотим продавать Мудрика даже за 40 млн, мы хотим больше». Теперь они убеждены, что продадут его за сумасшедшие деньги», – отметил Романо.

За 21-летним игроком сборной Украины также следят «Ньюкасл», «Севилья», «Байер» и «Аякс». Сам Мудрик хотел бы перейти в «Арсенал» и надеется сделать это уже в январе, но предложение «Ливерпуля» может изменить его планы.

В 2 матчах группового этапа нынешней Лиги чемпионов футболист забил 2 гола.