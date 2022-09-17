Новый владелец «Челси» утверждал, что Салах – воспитанник лондонцев, но получил урок он первого клуба египтянина

«У нас одна из лучших академий в мире. Только посмотрите на наших выпускников - Мо Салаха и Кевина Де Брюйне», - говорил новый владелец «Челси» Тодд Боули в интервью Salt.

Мохамед Салах провел в «Челси» с 2014 по 2016 год, сыграв всего в 13 матчах АПЛ. После непродолжительного этапа на «Стэмфорд Бридж» он перешел в «Рому» - сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. Именно в итальянском клубе египтянин зарекомендовал себя, как игрок мирового класса и в 2017 присоединился к «Ливерпулю».

Когда Салах играл за «Челси», то ему было 22 года – многовато, чтобы считаться воспитанником клуба.

Так решили и в «Аль-Мукавилюн» - в первом клубе Салаха.

«Слова нового владельца «Челси» вызывают недоумение. Мохамед Салах – это гордость «Аль-Мукавилюна» и египетского футбола. Для нас честь, что он один из наших сыновей. Весь мир знает, что путь Салаха и то, что свою карьеру он начал у нас. Однако, похоже, что владелец «Челси» - единственный, кто не в курсе этого», - заявил директор египетского клуба Мохамед Адель Фати Goal.

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