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«Номер «29» - особенный для меня». Артур объясняет свой выбор

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Новичок «Ливерпуля» Артур выбрал «29» номер и будет выступать под ним в английском клубе. Он объяснил свое решение:

«29» был первым номером в моей профессиональной карьере – под ним я играл в «Гремио». Тогда он принес мне удачу, так что может быть я поступил немного суеверно, выбирая его сейчас».

«Мне очень нравится этот номер, надеюсь, что везение продолжится и в «Ливерпуле».

Карьера Артура в «Ювентусе» сложилась не самым лучшим образом, но, возможно, все дело было в номере. Будем надеяться, что теперь ситуация изменится.

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