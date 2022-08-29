«Он – партнер мечты для товарищей по команде». Майкл Оуэн высоко оценил участие звезды «Ливерпуля» в разгроме «Борнмута»

Обладатель Золотого Мяча Майкл Оуэн не мог не отметить звезду «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче с «Борнмутом». Бобби сделал три результативные передачи в первые 28 минут встречи на «Энфилде», а на 31-й и 62-й минутах забил сам.

«Фирмино был в ударе. Мы все знаем, что он игрок высочайшего класса. Он – партнер мечты для товарищей по команде», - заявил Оуэн после окончания матча.

«Фирмино бережно обращается с мячом, прекрасно чувствует игру, создает свободные зоны и помогает одноклубникам. Два гола и три ассиста – просто блестяще!».

Роберто Фирмино боролся за игровое время в прошлом сезоне. Он провел 35 матчей за «Ливерпуль», в среднем играя по 51 минуту и записал в свой актив 11 голов и 5 ассистов.