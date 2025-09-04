📸 Фанат установил мировой рекорд по количеству футболок «Ливерпуля». Его коллекция заняла треть поля 🤯

Книга рекордов Гиннесса полна футбольных достижений . Роберт Левандовски, например, в 2015-м за один матч с «Вольфсбургом» установил сразу четыре рекорда, главный из них – самый быстрый пента-трик (8 минут и 59 секунд).

Фанаты в справочник тоже попадают. На днях рекорд установил швейцарец Флориан Тюрлер – поклонник «Ливерпуля» с самой внушительной коллекцией джерси мерсисайдцев. В шкафу болельщика умещаются 1047 футболок «красных»!

В день внесения рекорда в Книгу Гиннеса Флориан выложил свое богатство на поле в родном поселке Маглинген.

Просто с ума сойти, как много футболок.

А сколько футболок в вашей коллекции?