«Он худший из них». Даррент Бент уверен, что Трент уступает двоим защитникам АПЛ в мастерстве

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент считает, что правые защитники «Челси» Рис Джеймс и «МанСити» Кайл Уокер сильнее Трента Александра-Арнолда из «Ливерпуля». Бент критикует Трента именно за игру в обороне, признавая его безусловные навыки в атаке.

«Трент Александр-Арнолд, боже мой! Люди продолжают бить в барабаны и кричать, что он лучше Джеймса и Уокера. Это не так. В атаке я готов отдать ему должное. Но если говорить о его передачах…он уступает и Джеймсу, и Уокеру», - заявил Бент TalkSPORT.

Бывший футболист отметил, что игроки «Манчестер Юнайтед» воспользовались недостатками Трента в обороне, обыграв «красных» со счетом 2:1 на «Олд Траффорд» 22 августа:

«Посмотрите, что Джеймс может сделать с фланговыми игроками, посмотрите, что он сделал с Соном. Из них троих, Трент – худший. В матче на «Олд Траффорд» футболисты «МЮ» по сути выбрали его и все время атаковали по его флангу».

Энтони Эланга обыграл Александра-Арнолда на правом фланге, сделав результативную передачу на Джейдона Санчо, который забил первый гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ливерпуля».