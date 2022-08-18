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Капитан «Сити» перед Суперкубком Англии не пожал руку Клоппу. В итоге «Ливерпуль» победил, но это было понятно еще по взгляду Юргена

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Рубен Диаш очень странно себя повел.

Видеозапись, на которой защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш игнорирует тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в преддверии матча FA Community Shield, стала вирусной.

Инцидент произошел в туннеле стадиона «Кинг Пауэр» в Лестере перед началом матча. Когда обе команды выстроились перед выходом на поле, Диаш подошел пожать руку официальным лицам матча и судьям, но полностью проигнорировал Клоппа , который стоял рядом с ним.

Клопп выглядел явно крайне удивленным, когда посмотрел на Диаша.

«Я болею за «Сити», но мне жаль Клоппа», - написал один болельщиков в комментариях.

Другой написал в Твиттере: «Клопп выглядит обиженным».

Третий фанат добавил: «Сразу видно, как сильно Клопп бушует внутри себя».

Тем не менее, Клопп достойно ответил на это молчаливое оскорбление, поскольку его команда продемонстрировала блестящую игру, обыграв «Сити» со счетом 3 : 1 благодаря голам Трента, Мохамеда Салаха и подписанного летом Дарвина Нуньеса.

Image Credit: Alamy

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