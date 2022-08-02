Зачем Артета врубил «Ты никогда не будешь один» на тренировке «Арсенала»?

Говорят, что одно только название домашней арены «Ливерпуля» может вызвать приступ паники у соперников «красных». Микель Артета, бывший игрок «Эвертона», в настоящее время возглавляющий лондонский «Арсенал», не понаслышке знает о том, как атмосфера на стадионе может действовать на игроков. Поэтому на одной из тренировок «канониров» Артета включил гимн «красных», чтобы подготовить своих футболистов к выезду в Ливерпуль.

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш рассказал об этом случае:

«Конечно, мы много работаем над нашей игрой, но иногда нужно немного поработать и над атмосферой. «Энфилд» — очень известный здесь стадион. Всегда сложно играть там, ведь мы знаем, что болельщики будут помогать своей команде. Поэтому Микель пытался подготовить нас к выезду как можно лучше. Он принес динамики, чтобы создать небольшой хаос во время тренировки, а игрокам нужно было сразу адаптироваться. Даже во время тренировок нужно держать это в голове: болельщики будут на трибунах, фанаты будут громкими, но нам все равно нужно делать свою работу».

Забавная идея Артеты, которая показывает, что команды АПЛ побаиваются атмосферы на «Энфилде». Однако изобретательность Микеля не помогла «Арсеналу», после той необычной тренировки «канониры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:4.