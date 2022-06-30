Хаманн предсказывает «Ливерпулю» тяжелый сезон и обозначает три проблемы

Бывший полузащитник «красных» Диди Хаманн пессимистично настроен относительно перспектив «Ливерпуля» в будущем сезоне.

Он считает, что потеря Садьо Мане и неудача в АПЛ и Лиге Чемпионов в прошлом сезоне в самый последний момент очень осложнят жизнь «Ливерпулю».

«Ливерпуль» должен выиграть АПЛ или Лигу Чемпионов, чтобы сезон мог считаться успешным, но без Мане я не уверен, что это возможно», - заявил Диди Хаманн Genting Casino.

«Психологически для команды это будет сложный сезон после всего того, что произошло в прошлом. Они были в 15 минутах от победы в лиге, но удача отвернулась от них и в Англии, и в Европе».

«Два крупнейших трофея ускользнули от «Ливерпуля», поэтому я думаю, что Юргену Клоппу будет тяжело восстановить команду в психологическом плане, ведь прошлый сезон они провели отлично и сделали все возможное».

«Луис Диас подписал контракт зимой, но нужно еще посмотреть, сможет ли он отыграть сезон целиком. Дарвин Нуньес очень талантлив, но выступать в АПЛ – это крайне сложная задача».